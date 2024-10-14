Полицейские застрелили мужчину с ножом на крыше ТЦ в Стерлитамаке

В Стерлитамаке полицейские применили табельное оружие против мужчины с ножом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, на крыше торгового центра «Сити Молл» на проспекте Октября.

По данным канала, очевидцы сообщили стражам порядка о появлении в районе ТЦ вооруженного неадеквата в 23:30 по местному времени (21:30 мск). Правоохранители попытались угомонить мужчину, но он отказался выполнить их просьбы и залез на крышу центра, где продолжил угрожать ножом силовикам.

«Там его окружили правоохранители. Уговоры не помогали — в ответ пошли угрозы ножом. Тогда по нему открыли огонь. Мужчина скончался на месте», — пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские застрелили пьяного дебошира, вооруженного ножом.

Пьяный не реагировал на требования прекратить противоправные действия, пытался напасть на стражей порядка. Они были вынуждены применить табельное оружие.