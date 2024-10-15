Молдавского бизнесмена обвинили в выводе десятков миллиардов рублей из России

Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона обвинили в выводе из России более 48 миллиардов рублей. Об этом МВД РФ.

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Ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций.

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Отмечается, что все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Владимиром Плахотнюком, Александром Коркиным и Ренато Усатым.

Летом прокуратура Молдавии возобновила расследование по делу о коррупции в отношении экс-генпрокурора республики Александра Стояногло, который недавно заявил о решении баллотироваться на пост президента.