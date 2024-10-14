Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из РФ более 48 млрд рублей

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что ранее предприниматель был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом.

Кроме того, его обвинили в выводе из России свыше 126 млрд рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций.

По данным следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.

Журналисты отметили, что Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Напомним, что в мае 2022 года экс-президента Молдавии Игоря Додона обвинили в получении взятки до $1 млн от бывшего лидера демпартии и олигарха Владимира Плахотнюка. Политик вину не признал и заявил, что дело было сфабриковано по политическим мотивам.