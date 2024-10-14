Из здания автовокзала в российском городе эвакуировали людей

Из здания Центрального автовокзала в Перми вечером 14 октября эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на городские Telegram-каналы.

К вокзалу подъехали машины скорой помощи и реанимации. На данный момент на месте проводят проверку правоохранительные органы.

Посетителей вывели из здания в целях обеспечения безопасности. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края призвали граждан сохранять спокойствие.

«По предварительной информации в здании автовокзала обнаружен подозрительный предмет», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 1,5 тысячи учащихся эвакуировали из школы в Анапе после взрыва телефона в руках ученика. Устройство задымилось во время перемены. Затем гаджет взорвался в руках у девятиклассника. После этого все уроки прервали, а учащихся эвакуировали.