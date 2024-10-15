Против рэпера Пи Дидди (P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) подали шесть новых исков. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на адвоката Тони Базби.

Речь идет об обвинениях, которые выдвинули против Комбса четверо мужчин и две женщины. В частности, жертвами рэпера могли быть 19-летняя девушка и 16-летний мальчик. Последний рассказал, что инцидент с ним произошел на вечеринке в 1998 году. Уже 42-летний мужчина вспомнил, что рэпер заставил его «спустить штаны», а затем «сжимал и ощупывал» его гениталии. Тогда мальчику обещали помочь с продвижением в карьере в обмен на молчание.

В остальных исках жертвы заявляют, что Комбс вместе со своими соратниками спаивал их алкоголем, после чего совершал насильственные действия сексуального характера. Также сообщается, что однажды рэпер заставил заняться с ним оральным сексом работника магазина мужской одежды Ecko. Таким образом он хотел наказать мужчину за то, что он до этого работал в конкурирующем бренде. Когда работник пожаловался начальству на произошедшее, его уволили.

«Мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель подадим еще много новых исков. Мы продолжаем собирать доказательства и подготавливать документы», — заявил Тони Базби.

17 сентября рэпера Пи Дидди арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.