Охранник «Перекрестка» избил покупателя на западе Москвы

Охранник одного из магазинов продуктовой сети «Перекресток» избил покупателя в Москве. Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza.

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Драка произошла днем 14 октября около супермаркета на улице Удальцова на западе столицы. Происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видеозаписи запечатлен мужчина в зеленой форме, который гонится за куда более крупным мужчиной в черно-желтой куртке. Затем он наносит ему удары и частично валит на капот попавшегося под руку автомобиля. Затем охранник наносит покупателю еще несколько ударов и возвращается в магазин в компании другой сотрудницы «Перекрестка».

Что стало причиной конфликта — неизвестно, пишет Telegram-канал Baza.

В субботу, 12 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса, который избил подростка в подмосковном Раменском. По данным правоохранителей, несовершеннолетний обратился к нему с просьбой довезти до пункта назначения бесплатно ввиду отсутствия денег, но по окончании поездки водитель потребовал оплату.