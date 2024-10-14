Во Франции арестовали имущество двух россиян на сумму свыше €70 млн

Суд во Франции постановил арестовать имущество бизнесменов из России Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, стоимость которого превышает отметку в €70 млн (почти 7,6 млрд рублей), пишет газета Le Monde. По данным издания, предприниматели фигурируют в деле об отмывании денег.

Уточняется, что под арест попали объекты недвижимости, приобретенные в 2012-2014 годах, а также люксовые автомобили. При чем суд не уверен, что дома и машины принадлежат предпринимателям. Среди имущества числятся поместье в Грассе и две виллы в Сен-Рафаэле и Гримо. Указывается, что в ходе расследования у полицейских появились подозрения в легальности средств, на которые они были приобретены.

Адвокат Горюхина Кристиан Рот заявил, что бизнесмен не будет давать какие-либо комментарии. Сторона защиты Опенгейма сделала аналогичное заявление, добавив, что сам предприниматель «не является стороной этого уголовного производства».

Ранее сообщалось, что суд в Москве до середины декабря продлил арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen, которая ранее принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Расследование ведется в рамках уголовного дела о мошенничестве с НДС.