Повар убил таксиста и забрал у него 1,5 тысячи рублей в Крыму

В Крыму 19-летний повар убил таксиста, украл у него 1,5 тысячи рублей и бросил тело в багажнике на дороге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Крыму.

В ведомстве пояснили, что 11 октября на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района прохожие нашли в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 тело мужчины с ножевыми ранениями. Позже выяснилось, что это 52-летний местный таксист.

По данным следствия, к убийству причастен житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах.

Молодой человек вызвал такси, поссорился с водителем и нанес ему несколько ножевых ранений. Затем отнес тело в багажник, закрыл его и бросил автомобиль на проезжей части.

Правоохранители задержали повара. При нем была найдена сумка с ножом, которым было совершено преступление. Юноше предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, он арестован.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил глухонемую женщину-таксиста в Подмосковье.