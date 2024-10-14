Бывшему вице-губернатору Ленобласти вынесли приговор

Бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину назначили четыре года в колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Газета.Ru

«Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Москвина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет», - говорится в сообщении. ТАСС

Москвина обвиняли в получении двух взяток в особо крупном размере. В одной из них фигурирует сумма в 8,5 млн рублей, в другой — 4,1 млн. Взамен чиновник обещал свое покровительство в решении ряда вопросов. News.ru