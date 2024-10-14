Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн

Суд во Франции наложил арест на имущество двух российских предпринимателей на сумму свыше €70 млн в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.

Речь идет о приобретенных в 2012-2014 годах объектах недвижимости на юго-востоке Франции: поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы) и виллах в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар). В деле также фигурируют люксовые автомобили.

Издание утверждает, что это имущество может "принадлежать Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму - двум предпринимателям российского происхождения, имеющим паспорта Кипра".

Адвокат Горюхина Кристиан Рот заявил газете, что его "клиент не будет делать никаких заявлений по этому делу, не будет ни подтверждать, ни опровергать имеющуюся информацию". Адвокат Франсуа Артюпель, представляющий интересы Опенгейма, также отказался от комментариев, отметив лишь, что "предприниматель не является стороной этого уголовного производства".

Как уточняет Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник, "в ходе расследования у правоохранительных органов возникли подозрения в сокрытии происхождения средств, использованных для покупки этих объектов".