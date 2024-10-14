Бывшего вице-губернатора Ленобласти приговорили к колонии за взятки

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник огласил приговор в отношении Михаила Москвина, бывшего заместителя губернатора Ленобласти. Его признали виновным по статье 290 УК РФ - получение взятки.

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Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Задержали Михаила Москвина в марте 2023 года.

Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 12,6 миллиона рублей, которые он принимал за покровительство.

Один из директоров, кто давал взятку, в настоящее время является подсудимым в деле о злоупотреблении полномочиями, там ущерб 20 миллионов, второй - задержан по делу о растрате.

Суд назначил наказание бывшему заместителю губернатора Ленобласти в виде 4 лет колонии строгого режима. Он также пять лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.