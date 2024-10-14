Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Винатье виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.

Винатье признан виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В ходе прений сторон гособвинение запросило для него 3 года и 3 месяца реального лишения свободы. Защита в свою очередь попросила суд о наказании, не связанном с лишением свободы, и заявила, что запрошенный обвинением срок чрезмерно суров.

Дело рассматривалось в особом порядке, в связи с этим суд не мог назначить гражданину Франции наказание, превышающее две трети от максимального по данной статье.

По версии следствия, с 23 апреля 2021 по 26 августа 2022 года Винатье осуществлял сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности, а также сведений о мобилизации, о чем должен был уведомить соответствующий орган в РФ. Гражданин Франции получал сведения о размещении Вооруженных сил РФ на территории Украины, а также сведения о прогнозах хода военной деятельности. По версии следствия, полученные Винатье сведения могли быть использованы против России. 21 июня Винатье был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Он является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" и был задержан в Москве в начале июня.