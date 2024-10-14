В селе Устьи Пензенской области местные жители обнаружили истощенного медведя в возрасте до одного года. В процессе отлова животное получило травмы, которые «оказались несовместимыми с жизнью», пишут «Аргументы и факты. Пенза».

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. В СМИ информация о нем попала только сегодня. Жители села не пострадали.

В региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования пояснили, что сотрудники учреждения и полицейские, после получения сигнала, выехали в село.

«Было обнаружено, что медвежонок истощён и ведёт себя нетипично. Он проявлял агрессию, не боялся людей и сам вышел в населённый пункт», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, отметили журналисты, истощенный медвежонок искал еду и воду, на людей и на домашних животных не кидался, на бродивших рядом с ним кур внимания не обращал.

По данным канала, лесничий, прибывший в село, «отогнал местных и, по их словам, выстрелил из охотничьего ружья в медвежонка пять раз». Сельчане теперь требуют привлечь сотрудника министерства, застрелившего медведя, к ответственности.