Скандальному бойцу поп-ММА Набиеву грозит семь лет колонии

Скандального бойца поп-ММА Наби Набиева задержала в одном из столичных аэропортов за массовое избиение другого участника поп-ММА Аркадия Осипяна. Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Скандальному бойцу поп-ММА Наби Набиеву грозит семь лет лишения свободы по делу о массовом избиении другого бойца-попсовика — Аркадия Осипяна. На днях правоохранители задержали Наби в одном из аэропортов столицы — он возвращался со съёмок второсортного спортивного реалити, — передает сообщение собеседника Telegram-канал Mash.

Осипян написал заявление в полицию на Набиева. Силовики предъявили обвинения скандальному бойцу по статье о хулиганстве. Теперь Набиев находится под домашним арестом. Инцидент с массовым избиением Осипяна произошел в апреле этого года.

Ранее Кадыров-младший заявил, что чеченцы, которые участвуют в турнирах поп-ММА, должны перестать появляться на подобных соревнованиях и присоединиться к более серьезным спортивным мероприятиям, которые соответствуют культуре и традициям республики. Боец смешанного стиля Хамзат Чимаев поддержал это предложение.