Самолет экстренно сел в Красноярске из-за драки

На борту самолета, следовавшего из Анадыря в Москву, произошла массовая драка. Лайнер пришлось сажать в Красноярске. Об этом пишет Baza.

По данным канала, через некоторое время после взлета пьяный пассажир начал ссориться с соседями, приставать к ним.

Люди пожаловались бортпроводникам. Мужчины попытались успокоить дебошира, «но в ответ получили оскорбления, а потом и удары». Им на помощь пришли пассажиры, в итоге на борту началась массовая драка.

Через некоторое время хулигана удалось скрутить и посадить на свободное место. Он не успокоился, предсказывал неминуемую катастрофу самолета, громко читал стихи Пушкина.

Летевший из Тегерана самолет сел на строящуюся ВПП в Грозном

В итоге пилот принял решение сесть в аэропорту Красноярска. В аэропорту буйного 44-летнего пассажира передали сотрудникам полиции. Затем борт снова взлетел и отправился в Москву.