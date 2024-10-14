Ветерана СВО обокрали и вывезли в коттедж работать за 900 рублей в день

Ветерана специальной военной операции из Волгоградской области Василия Мелихова обокрали на вокзале. Как сообщает V1.ru, после этого мужчину вывезли в коттедж в Подмосковье работать за 900 рублей в день.

По информации портала, Василий родом из хутора Бочаровский. По словам его сестры, мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО из мест лишения свободы в феврале 2023 года. Спустя полгода он вернулся, а в июне 2024 года ему предложили работу в столице вахтовым методом.

Отработав первую вахту, он собирался вернуться на родину, однако пропал. Родные подали заявление в полицию. Через месяц Василий вышел на связь, но единственное, что сказал близким — что находится в Апрелевке Наро-Фоминского округа Подмосковья.

«На наши уговоры сообщить адрес, где он находится, он отвечал: "Адрес не скажу, вы сюда полицию пришлете. Я сам приеду». Потом стал звонить с разных номеров каждый день и просил снять его с розыска", — заявила сестра.

Через некоторое время мужчина вернулся, но отказался рассказывать, где был и чем занимался. В беседе с журналистами Василий признался, что пил на Киевском вокзале и уснул. В это время у него украли сумку с документами и 30 тысячами рублей. После этого к нему подошел неизвестный: он предложил мужчине работу. В результате ветеран согласился и попал в некий коттедж в Апрелевке, адрес которого не раскрывает до сих пор.