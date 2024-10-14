Мужчина выстрелил в освободившегося из колонии заключенного в Казани

У исправительной колонии №2 на улице Производственной в Казани произошла стрельба. Мужчина выстрелил из травматического оружия в осужденного, который отбыл свой срок и вышел из колонии, сообщили в правоохранительных органах. ТАСС

Отмечается, что ЧП произошло днем 14 октября. Мужчина поджидал отбывшего свой срок наказания осужденного и выстрелил в него при выходе из ИК. Пострадавший госпитализирован. Lenta.ru

По предварительной информации, в этот день из учреждения освободился заключенный, отбывавший наказание за изнасилование. На выходе из колонии мужчину встретил родственник жертвы. News.ru