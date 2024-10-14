В Подмосковье женщина умерла после удаления всех зубов в частной клинике

Жительница Подмосковья скончалась на следующий день после удаления всех зубов в частной стоматологии Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Женщина самостоятельно пришла домой в поселок санатория имени Герцена в Одинцово. Shot пишет, что первые сутки после вмешательства хирурга женщина чувствовала себя хорошо, но на следующий день пошла в ванную, потеряла сознание и скончалась. Прибывшие на место медики не смогли спасти пациентку. News.ru

Тело женщины направили на вскрытие, чтобы установить точные причины смерти. Вечерняя Москва