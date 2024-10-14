В Самаре школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале. Lenta.ru

По данным канала, инцидент произошел в образовательном центре «Южный город». Ученик переживал из-за того, что пролил чернила от ручки. Мальчика высмеяли одноклассники, он начал переживать из-за того, что его отругают родители. После этого мальчик выпал из окна и сильно ударился головой. Его госпитализировали, следует из сообщения. Вечерняя Москва

«Мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациент госпитализирован в медицинское учреждение, состояние ребенка оценивается как тяжелое», - сообщили в минздраве Самарской области. Российская газета