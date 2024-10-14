Экс-гендиректора АО "НПК "Пеленгатор" обвинили в мошенничестве при госзаказе
Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве в рамках государственного оборонного заказа бывшему генеральному директору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
"Военными следственными органами предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор". <...> Расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.