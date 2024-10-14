Летевший из Тегерана самолет сел на строящуюся ВПП в Грозном

Самолет Avro RJ-100 иранской авиакомпании «Mahan Air» сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Грозного утром 14 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Соцсети

Воздушное судно выполняло перелет из Тегерана в Грозный. По словам источников канала, борт должен был приземлиться на полосу 08 в 10:50 мск, однако пилоты самолета допустили ошибку и приземлились левее предназначенной ВПП. Несмотря на это, посадка прошла благополучно. На борту находились 34 пассажира и 12 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сам самолет повреждений не получил.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее СМИ сообщили, что 13 октября у самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего перелет из Москвы во Владикавказ, вскоре после взлета отказал двигатель. Борт вернулся в столичный аэропорт и успешно приземлился. Никто не пострадал.