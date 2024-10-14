Школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока в Самаре. Об этом пишет Baza.

По данным канала, инцидент произошел в образовательном центре Южный город. Ученик переживал из-за того, что пролил чернила от ручки. Мальчика высмеяли одноклассники и он начал переживать из-за того, что его поругают родители. После этого мальчик выпал из окна и сильно ударился головой. Его госпитализировали, следует из сообщения в Telegram-канале.

Школьница играла с отцом в шахматы и проиграла ему. Расстроившись из-за поражения, 15-летняя девочка выпала из окна в подмосковном Подольске. Об этом 10 октября сообщил источник, знакомый с ситуацией. Школьница была примерной ученицей, не стояла на учете у нарколога и в отделе по делам несовершеннолетних, также она не курила и не пила алкоголь.

Ранее прохожие нашли школьницу под окнами дома в Калининграде, она выпала с балкона квартиры на шестом этаже. В момент прибытия врачей пострадавшая была без сознания. Подробности о характере травм девочки неизвестны, ее доставили в больницу.