Украинскую ведущую Соколову* заочно приговорили к 8 годам колонии

Суд в Москве приговорил заочно украинскую телеведущую Янину Соколову* к восьми годам колонии общего режима по делу о возбуждении вражды и ненависти. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«40-летняя гражданка Украины Янина Соколова* признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети «Интернет», с угрозой применения насилия)», - отмечается в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что дело было рассмотрено «в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске», и приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после призыва Соколовой* в эфире канала NTA убивать русских. 7 августа 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую телеведущую.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов.