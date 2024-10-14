Михаила Литвина арестовали после нападения на болельщика

Блогера Михаила Литвина отправили под административный арест на 13 суток за нападение на болельщика на футбольном матче Медиалиги. Об этом сообщает «Известия».

В ходе заседания Литвин признал свою вину. Он сожалеет, что не может «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию».

Напомним, что в 12 октября команда Литвина Lit Energy вышла на поле против СКА из Ростова-на-Дону. Во время игры болельщики последней скандировали нецензурную, оскорбительную для блогера кричалку. В один момент Литвин подбежал к трибуне и ударил одного фаната по лицу. Это привело к потасовке, в которой принял участие и владелец СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Позднее Литвин заявил, что его задержали на 48 часов. Ранее блогер уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство из-за розыгрыша с «окровавленной» девушкой — тогда он отделался штрафом.