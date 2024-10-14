У летевшего из Москвы пассажирского самолета отказал двигатель в небе

У самолета Airbus A-320 российской авиакомпании «Уральские линии», совершавшего рейс из Москвы во Владикавказ, отказал двигатель в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Отмечается, что ЧП произошло 12 октября на высоте примерно 2,3 тысячи метров. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Домодедово.

Уточняется, что из-за аварийной посадки пассажирского лайнера в авиагавани был объявлен сигнал тревоги, передает Telegram-канал.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в субботу, 12 октября, вылетел из московского аэропорта Домодедово, спустя час после вылета воздушное судно сделало пять кругов и приземлилось в той же авиагавани. Отмечается, что в самолете заметили неисправность одной из систем.

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