Осужденного за взятку экс-офицера ФСБ выпустили на свободу

Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, осужденный по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве, вышел на свободу. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 2023 году Черкалину заменили отбывание наказания в колонии исправительными работами, позднее он добился замены исправительных работ штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей. В мае текущего года экс-офицер ФСБ Фролов просил закрыть дело о мошенничестве на 130 млн рублей