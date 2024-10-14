Пять КамАЗов застряли посередине реки в ЯНАО

Пять грузовиков оказались посередине реки в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как перевозившая их баржа села на мель и надломилась. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, в конце сентября баржа перевозила по реке Широкой грузовики с продуктами из поселка Тазовский в поселок Антипаюта. Однако судно село на мель.

«Несколько дней команда надеялась, что вода поднимется, но ситуация стала только хуже - баржа надломилась и моряков эвакуировали», - отмечается в сообщении.

Проведенная 10 октября операция по снятию баржи с мели также не увенчалась успехом. Приплывшие ей на помощь два катера тоже сели мель. Таким образом, сейчас «это самый примечательный участок реки Широкой: с баржей и грузовиками», которые стоят там уже две недели, отмечает издание.

Ранее пассажирский теплоход «К. А. Тимирязев», следовавший с Валаама в Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. Инцидент произошел после того, как теплоход отклонился от курса.