Комика Гаврилова оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение нижегородского суда.

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Причиной разбирательств стало видео Гаврилова, опубликованное на YouTube в январе 2023 года. В суде комик заявил, что опубликовал ролик «с юмористической целью». Он признал вину в нарушении.

«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь. <…> Хотелось бы принести свои извинения Вооруженным силам Российской Федерации», - заявил Гаврилов.

Гаврилова задержали в сентябре перед его концертом в Нижнем Новгороде. Позже он получил 13 суток ареста по делу об унижении человеческого достоинства. СМИ писали, что это связано с «оскорбительными шутками в сторону россиян» во время выступления комика в Тбилиси.