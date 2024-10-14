Дмитрия Гаврилова оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ

Baza: Комика Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Об этом пишет Baza.
На данный момент комик задержан по делу о возбуждении ненависти. Суд назначил ему 13 суток ареста. Кроме того, по данным канала, в протоколе числится еще одна статья о дискредитации российской армии. За это артист должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, следует из сообщения в Telegram-канале.
10 сентября стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде по делу о возбуждении ненависти. Согласно решению Нижегородского районного суда, юморист был арестован на 13 суток по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
16 августа Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное расследование против уехавшего из страны популярного комика Славы Комиссаренко. Уточняется, что стендап-комика обвиняют в клевете и оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко. По данным следствия, артист также активно разжигал социальную вражду.