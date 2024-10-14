Дмитрия Гаврилова оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ

Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Об этом пишет Baza.

На данный момент комик задержан по делу о возбуждении ненависти. Суд назначил ему 13 суток ареста. Кроме того, по данным канала, в протоколе числится еще одна статья о дискредитации российской армии. За это артист должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, следует из сообщения в Telegram-канале.

10 сентября стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде по делу о возбуждении ненависти. Согласно решению Нижегородского районного суда, юморист был арестован на 13 суток по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

16 августа Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное расследование против уехавшего из страны популярного комика Славы Комиссаренко. Уточняется, что стендап-комика обвиняют в клевете и оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко. По данным следствия, артист также активно разжигал социальную вражду.