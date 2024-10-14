В Петербурге мужчина надругался над ребенком в душевой бассейна

В Санкт-Петербурге житель района Колпино обратился в полицию с заявлением о преступлении, совершенном в отношении его семилетнего сына, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Родитель рассказал, что его ребенок стал жертвой педофила.

Со слов отца, 11 октября в душевой бассейна спорткомплекса на Тверской улице неизвестный совершил в отношении мальчика развратные действия.

Ранее в городе Кириши Ленинградской области приезжего из Средней Азии заподозрили в педофилии. Заявление на иностранца 10 октября написала опекун 13-летней школьницы. 9 октября девочка находилась в гостях у своей знакомой на Пионерской улице. Там же был и сосед знакомой. Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка.

В подмосковной Шатуре также задержали 35-летнего тренера по армрестлингу Константина Рабиновича. Мужчина известен как чемпион мира в своей дисциплине, при том что он инвалид детства — спортсмен вынужден передвигаться либо на коляске, либо на костылях. Теперь шесть воспитанниц обвинили его в растлении. Факт возбуждения уголовного дела уже подтвердили в управлении Следственного комитета по Московской области.