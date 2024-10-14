Водитель угрожал наложить порчу на инспекторов ДПС под Иркутском

Пьяный водитель из поселка Куйтун Иркутской области угрожал проклясть инспектора ДПС. Как сообщает ircity.ru, 39-летний мужчина угрожал пустить себе кровь, чтобы наложить порчу на сотрудника полиции.

Мужчину задержали сотрудники ДПС, которые патрулировали улицы поселка. Они заметили Toyota Premio, которая ехала с явным превышением скорости. На требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот, ускорился и попытался скрыться. После непродолжительной погони его удалось задержать.

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, а после между ним и инспектором ДПС завязался необычный диалог, который попал на видеорегистратор. Житель Куйтуна стал утверждать, что машина — его дом, а его якобы вытащили из него, пока он «отдыхал». После этого автомобилист заявил, что на самом деле шел от своей девушки, а его «просто взяли и задержали». На вопрос инспектора о том, почему он не остановился по требованию полицейского, мужчина сказал, что просто катился с горки на авто. После этого задержанный заявил, что способен проклясть инспектора.

«Я вам покажу, как я проклял кровью. Я сейчас кровь себе пущу в вашей машине. И пусть я в психушку заеду, но вы будете прокляты», — сказал пьяный мужчина.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что водителя уже лишали прав на управление автомобилем за езду в нетрезвом виде в 2016 году. На него составили административные материалы за отказ пройти медосвидетельствование и за то, что он не остановился по требованию инспектора.