Трое участников «Граждан СССР» напали на инспектора ДПС

Трое жителей Прокопьевска Кемеровской области напали на инспектора ДПС и скрылись. Они задержаны, при обыске по месту жительства установлена их причастность к движению "Граждане СССР" (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в управлении ФСБ по региону.

"Проведенными совместными оперативно-разыскными мероприятиями УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу и СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу установлено, что 27 сентября 2024 года трое жителей Прокопьевска, находясь на ул. 40 лет ВЛКСМ города Новокузнецка, применили насилие в отношении сотрудника ГИБДД с целью дезорганизации работы правоохранительных органов, после чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Злоумышленники были задержаны, в ходе обысков по месту их проживания выяснилось, что они являются участниками организации "Граждане СССР" и причисляли себя к должностным лицам государственных органов власти.

В пресс-службе управления СК РФ по региону уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти). Обвиняемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.