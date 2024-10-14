Самолет Air India совершил срочную посадку в Нью-Дели

Авиалайнер компании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был срочно перенаправлен в Нью-Дели "из-за проблем с безопасностью". Как сообщает телеканал NDTV, самолет совершил посадку в аэропорту имени Индиры Ганди, где все пассажиры и члены экипажа были немедленно эвакуированы.

"Рейс AI119 14 октября получил особое предупреждение о безопасности и в соответствии с указаниями правительственного комитета по регулированию безопасности был перенаправлен в Дели. Все пассажиры высажены и находятся в терминале аэропорта Дели", - приводит телеканал слова представителя авиакомпании.

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Он не сообщил, какое именно предупреждение получил экипаж самолета. Но, по мнению местных СМИ, речь может идти о бомбе на борту авиалайнера. Как указывает NDTV, самолет припаркован в изолированном месте в аэропорту, и проверки на нем проводят представители службы безопасности, в том числе группы по обнаружению бомб.

Air India пока не предоставила дополнительных подробностей происшествия.