По делу о подрыве Крымского моста в 2022 году в межгосударственный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела обвиняемых. Следствие считает их причастными к инциденту.

Их обвиняют в совершении преступлений по статьям о теракте, повлекшем смерть человека, незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, а также контрабанде взрывчатых веществ организованной группой. Басманный суд Москвы арестовал Инасаридзе заочно. Его адвокат Маргарита Хорева заявила, что причастность обвиняемого к преступлению должным образом не установлена, а доказательства не представлены.

Ранее российские следователи заочно предъявили обвинение в организации терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. Его причастность, в том числе, подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий. Если вина Малюка будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о планах украинских спецслужб, в том числе при подготовке теракта на Крымском мосту, сообщали американские и украинские чиновники из спецслужб. Отмечается, что иногда сотрудники ЦРУ выражали опасения.