На трассе в Мексике нашли мешок с отрезанными головами

Полицейские в Мексике обнаружили пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами. Об этом говорится в заявлении прокуратуры штата Халиско.

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Отмечается, что все это было найдено на северо-востоке штата недалеко от шоссе, ведущего в город Сан-Луис Потоси. На обнаруженных тела были только штаны. Предположительно, убитые являются мужчинами.

— Также был обнаружен еще один мешок, в котором находились, по всей видимости, головы жертв, возраст которых до сих пор установить не удалось, — цитирует заявление ведомства издание South China Morning Post.

Это не первый аналогичный случай в стране. До этого семь отрезанных человеческих голов нашли в переносном холодильнике в городе Бакум на северо-западе Мексики. Согласно информации, поступившей в прокуратуру штата Сонора, останки принадлежат мужчинам, возраст которых от 25 до 40 лет.

Похищенная в Мексике гражданка России была освобождена без выкупа, однако злоумышленники забрали ее ценные вещи. До этого сообщалось, что женщина является москвичкой, ее зовут Мария Ригович. Перед похищением она успела сообщить родственникам о погоне за ее автомобилем с участием членов местного картеля.

По словам ее мужа Алексея, россиянка 14 марта ехала на машине с несколькими попутчиками из Монтеррея в Рейносу. При этом Госдеп США не рекомендует своим гражданам путешествовать в штате Тамаулипас из-за высокой преступности и частых случаев похищения людей.