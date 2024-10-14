На военном объекте в ФРГ остановили гражданина России на велосипеде

На территории Центра по военной подготовке в Германии 10 октября полиция остановила мужчину на велосипеде, пишет Business Insider. Выяснилось, что у него российское гражданство. Он сказал, что просто проезжал мимо, и его опустили.

Сообщается, что площадь военного объекта составляет 23 тысячи га. Территория не огорожена, но есть шлагбаумы и предупреждающие знаки. Любопытно, что именно здесь отрабатываются сценарии НАТО по «нападению России» на Альянс.

Вопрос о том, действительно ли этот человек является российским агентом, остается открытым, пишет издание. Однако, согласно внутренним документам бундесвера, военная полиция проинформировала Минобороны Германии, что нельзя исключать попытку шпионажа. Тем более, что всего две недели назад бундесвер в ежегодном отчете Службы военной контрразведки (MAD) предупредил, что российские спецслужбы активизировали шпионскую деятельность против немецких вооруженных сил.

Арестованную в Австралии по подозрению в шпионаже россиянку Киру Королеву, фактически пытают, рассказала ранее ее сестра. По словам родственницы, у нее отобрали крестик и Библию, держали в одиночной камере с круглосуточным светом, подвергали 15-часовым допросам и не предоставляли медицинскую помощь. У женщины забрали личный дневник и оказывают сильнейшее психологическое давление.