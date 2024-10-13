В Волгоградской области мальчик сжег соседский дом, где был ребенок

В Волгоградской области 13-летний мальчик сжег соседский дом, где находился ребенок, и машину, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, пожар начался из-за того, что школьник играл со спичками и картонкой.

Baza пишет, что инцидент произошел в городе Котельниково на улице Воровского. После того как мальчик поджег картонку, огонь быстро перекинулся на соседский дом, а также повредил припаркованную рядом машину. Когда начался пожар, находившийся в горящем доме ребенок позвонил маме, которая вызвала пожарных и полицию. Информации о его состоянии нет. В результате возгорания полностью выгорел второй этаж и хозпостройка.

По данным Baza, малолетний поджигатель до этого вырвал цветы и ореховое дерево, которые росли во дворе соседского дома. После пожара инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали ребенка на разговор. Проводится проверка.

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Также стало известно, что двое мужчин сгорели в Mercedes в Челябинской области. По данным правоохранителей, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. Погибшим было около 40–50 лет.