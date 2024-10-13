Суд вернул полицейским дело блогера Косенко о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы вернул полицейским административный протокол о пропаганде наркотиков в отношении блогера Сергея Косенко - автора видео, где он бросает младенца в сугроб. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

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"Протокол об административном правонарушении от 26 сентября 2024 года и другие материалы дела в отношении ИП Косенко Сергея Сергеевича возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки", - сказано в решении судебной инстанции.

По вменяемой статье КоАП РФ Косенко грозит административный штраф до 30 тыс. рублей.

Психо-лингвистическая экспертиза

"Согласно сопроводительному письму, экспертиза принята в производство экспертного учреждения, производство экспертизы назначено на 11 ноября 2024 года, - говорится в решении Никулинского суда Москвы, который вернул административный протокол полицейским для устранения недостатков. - Таким образом, при составлении протокола 26 сентября 2024 года экспертиза не была проведена, с ее результатами участники производства об административном правонарушении ознакомлены не были".

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В материалах дела уточняется, что соответствующее судебное определение обязательно для исполнения экспертами учреждений, которым поручено проведение экспертизы. Если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы, говорится в определении столичного суда.