СК запросил доклад о расследовании взрыва на АЗС в Грозном

Уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Грозном поставлено на контроль центрального аппарата СК, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления по Чеченской Республике Пекову М. М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Дальнейшее расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Взрыв на АЗС в Грозном произошел 12 октября. По данным Минздрава региона, погибли четыре человека, еще пять пострадали. Как проинформировали ТАСС в оперативных службах, предварительной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).