Число пострадавших на съемках в Ленобласти детей увеличилось

Число несовершеннолетних, пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Лужском районе, составляет девять человек, сообщил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков. Ранее пресс-служба комитета сообщала о восьми детях, обратившихся за помощью.

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"Самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, 9 из которых несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось", - отметил Александр Жарков.

Ранее пресс-служба комитета по здравоохранению региона сообщала ТАСС, что по состоянию на 17:00 самостоятельно за медицинской помощью в приемное отделение Лужской больницы обратились 17 человек, восемь из которых - дети.

Как отметил в беседе с ТАСС режиссер Карен Геворкян, пострадавшие дети получили ушибы, переломов нет.