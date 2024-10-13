В Тбилиси одна из двух веток метро перестала работать

Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена более часа не может обслуживать пассажиров из-за технических проблем. Об этом сообщила Тбилисская транспортная компания.

"Из-за технических неполадок Сабурталинская линия Тбилисского метро временно не может обслуживать пассажиров. Сотрудники соответствующих служб Тбилисской транспортной компании уже на месте и работают над своевременным устранения неполадок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основная ветка метро работает в штатном режиме.

Тбилисское метро открылось в 1966 году. Сейчас тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях - Ахметели-Варкетильской, соединяющей два конца города, и Сабурталинской, ведущей из центра в глубь района Сабуртало. Общая протяженность линий метро - 57 км. На долю метрополитена приходится 35-40% объема пассажироперевозок в Тбилиси.