Российский студент пробил молотком голову однокурснику

В Калининграде студент колледжа напал с молотком на однокурсника и пробил ему голову. Полиция проводит проверку по факту, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, — сказали в пресс-службе.

Региональный портал «Клопс» рассказал, что первокурсник пришел на занятия с молотком. На вопрос, зачем ему инструмент, ответил однокурсникам, что у него дома ремонт. Позже, прямо на паре, неожиданно набросился на одного из студентов и ударил его по голове.

Ранее стало известно, что ученик школы № 68 набросился с молотком на одноклассников. Пострадала одна девочка, которую госпитализировали. Состояние одноклассницы агрессора оценивалось как тяжелое. По данным источника, в результате нападения был еще один пострадавший. Подростка задержали.

Позже SHOT сообщал, что учительница химии и биологии Нина Шошина помогла обезвредить школьника с молотком в школе Челябинска. По данным источника, 57-летняя женщина пыталась отобрать у мальчика оружие. Канал отмечал, что учительница сама пострадала.