Два ребенка пострадали на съемках фильма «Василий Теркин»

Два ребенка пострадали при обрушении пола на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По информации издания, всего пострадали 15 человек. Из них двое в данный момент находятся в тяжелом состоянии, а еще 10 человек, включая двух детей, — в состоянии средней тяжести.

Как уточняет Telegram-канал Mash, предварительная причина обрушения — ненадежные крепления, которые не пережили первый день съемок и расшатались.

Вместе с деревянным сооружением упали режиссер Карен Геворкян, операторы Иван Б. и Александр Ш. и камера. Производство картины отложили на неопределенное время. При этом, как рассказал режиссер, он «легко отделался», отметив, что сейчас с ним все в порядке.

Также по данным РЕН ТВ, обрушение произошло в декоративном вагончике, где находились люди. Работы проходили на одном из полигонов Толмачевского поселения.