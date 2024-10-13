В Таиланде мужчина напал на туриста, который фотографировался с его женой

Житель Таиланда напал на пьяного индийского туриста, который захотел сделать фото с его женой. Об этом сообщает The Thaiger.

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Инцидент произошел 9 октября на пляже в Паттайе. Как рассказали друзья пострадавшего, нападавший избил их приятеля до потери сознания, решив, что он домогался его жены. Спасатели, прибывшие на пляж по вызову, увидели, что окровавленный потерпевший с ранами на лице лежит на песке, и привели его в чувство. От дальнейшей помощи мужчина отказался.

Правоохранители допросили 25-летнюю девушку, которая стала свидетельницей нападения, и та рассказала, что сидела на берегу с подругами, когда к ним подошел индийский мужчина и попросил сфотографироваться с его спутниками. Тайка объяснила, что она и ее подруги согласились, и каждый индиец в группе постепенно стал позировать с ними по очереди.

Пострадавший фотографировался последним, при этом он якобы потрогал одну из девушек за живот и попытался поцеловать. Это разозлило ее мужа. В полиции посоветовали индийцам написать заявление на нападавшего спустя некоторое время.