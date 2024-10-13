СМИ: тела погибших российских альпинистов могут остаться в ущелье «горы-людоеда»

Тела погибших в Гималаях россиян могут навсегда остаться на дне ущелья «горы-людоеда» Дхаулагири. Операция по поднятию тел чрезвычайно опасна, сообщает Telegram-канал Mash.

Альпинисты Денис и Артём ежедневно пытаются подобраться к телам погибших, поскольку вертолетам негде сесть на высоте, а спускаться за погибшими на лебёдке с воздуха крайне опасно.

Сейчас коллеги погибших разрабатывают план по транспортировке тел, а родные собирают деньги и пытаются найти профессиональных горных поисковиков в Непале. Транспортировка тел покрывается страховкой, но её срок может закончиться в ближайшее время и операция станет слишком дорогой.

На этой неделе спасательный вертолет обнаружил тела пяти российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября в горах Непала. Их нашли на высоте 7 тысяч метров.

В экспедиции выжили только два человека — Валерий Шамало и Владимир Переседов. Первый сошёл с дистанции, прислушавшись к интуиции и опыту, второй получил травму ноги.

Одна из возможных причин ЧП называют сильный ветер. Он буквально сдул первого альпиниста, поднимавшегося на «гору-людоеда». Группа была в связке и сорвалась в ущелье вслед за ним. Также рассматриваются версии, что скалолаз мог поскользнуться в тёмное время суток или у него из-за холода ослабела хватка.