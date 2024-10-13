В столичном районе Очаково-Матвеевское вспыхнул второй пожар подряд

В Москве в районе Очаково-Матвеевское вспыхнул второй пожар подряд. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, на пятом этаже дома на улице Нежинской.

По данным канала, причиной пожара стал брошенный соседями сверху окурок: он попал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи.

Журналисты пояснили, что ранее в этом же районе, примерно в 8 км, загорелись Очаковские бани. Они добавили, что спасатели прибыли своевременно, вывели людей, потушили возгорание.