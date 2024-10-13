Британка преследовала экс-возлюбленного и получила полтора года тюрьмы

Британка отправилась в тюрьму за то, что преследовала бывшего возлюбленного и подожгла его дом, сообщает Metro.

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Несколько лет назад тренер по конному спорту Сара Джонс познакомилась с коннозаводчиком Крисом Каммингсом на выставке лошадей. Спустя некоторое время пара решила разделить быт, и женщина переехала в дом партнера со своими двумя дочерьми-подростками. После пяти лет отношений Крис понял, что искра в отношениях угасла, и попытался порвать с Сарой. Однако Джонс отказалась съезжать и следующие месяцы находила разные способы испортить бывшему партнеру жизнь.

Мужчине пришлось вызывать полицию, которая выпроводила мать и ее детей из его дома в Северном Йоркшире. Несколько раз она возвращалась туда и писала письма с угрозами. Затем хозяин поменял замки, однако и это не спасло недвижимость. 38-летняя обиженная женщина явилась обратно, облила строение бензином и попыталась его сжечь. Кроме того, Сара последовательно портила репутацию экс-возлюбленного, встречаясь с клиентами и распространяя ложную информацию о нем.

«Я жил в постоянном страхе, [не зная], что она может сделать дальше», — признался Крис.

В итоге суд приговорил Джонс, признавшую себя виновной, к 18 месяцам тюрьмы.