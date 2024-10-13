Выросло количество пострадавших на съемках фильма под Петербургом

Количество пострадавших на съёмках кинофильма «Василий Тёркин» под Петербургом выросло до 15 человек. Среди находившихся на рухнувшей платформе был режиссер Карен Геворкян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В воскресенье днем на полигоне в Толмачевском поселении (Лужский район, Ленинградская область) рухнула декорация – деревянная платформа.

В момент съемок массовка ждала на этой платформе прибытия поезда. На ней также находилась съемочная группа и режиссер Карен Геворкян. В какой-то момент конструкция не выдержала веса людей.

«Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой», — рассказал режиссер.

Геворкян заверил, что с ним всё в порядке и он «легко отделался». Сейчас выясняется состояние пострадавших. Сообщается, что у большинства легкие травмы.

До этого поступала информация, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. https://t.me/shot_shot/72802

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