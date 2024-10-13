В Ленобласти во время киносъемок пострадали семь человек

Семь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении пола в декоративном вагоне во время киносъемок в Ленинградской области. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, в Лужском районе.

«Съемки велись в декоративном вагоне вне железнодорожных путей, когда в конструкции обрушился пол. Находившиеся внутри люди провалились вниз», — пояснил источник.

Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, еще четырех — средней степени тяжести, уточнил собеседник телеканала.

Ведется расследование причин и обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что в городе Луга Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста в центре города. Погиб один человек.