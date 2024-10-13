Генпрокуратура, надзирающая за расследованием уголовных дел в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, приступила к подготовке материалов о конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным следствия, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрировал трехэтажный особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской.

Кроме того, ему принадлежали участок земли на Волге в Тверской области с домом площадью 2,6 тыс. кв. м и отдельно стоящей баней в 400 «квадратов», парк машин премиум-класса (Mercedes-Benz, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental), десятки миллионов рублей, заметили в правоохранительных органах.

Поместье генерала Тимура Иванова на берегу Волги в Тверской области могут снести

По данным газеты, вопрос о конфискации имущества бывшего военачальника активно прорабатывается в Генпрокуратуре. Журналисты добавили, что ведомству «обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства».

Напомним, что Иванов проходит по уголовному делу о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ) вместе с гендиректором компании «Волжский берег» Сергеем Бородиным и совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым.